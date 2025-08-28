Известная подруга Ирины Шейк снялась с обнаженной грудью на турниках

Топ-модель Стелла Максвелл снялась в откровенном виде на турниках

Бывший «ангел» Victoria's Secret, известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в откровенном виде снялась на улице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк поделилась серией кадров, на которых позировала на турнике. Она предстала перед камерой в микротрусах, прозрачной юбке с разрезом и босоножках на высоких каблуках, полностью обнажив при этом грудь.

Также 35-летнюю знаменитость запечатлели в данном образе на скамье для жима с широко разведенными в стороны ногами.

Ранее в августе Ирина Шейк снялась топлес для нового календаря Pirelli.