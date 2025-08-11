Ценности
Ирина Шейк снялась топлес для календаря Pirelli

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для нового календаря Pirelli. Сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица позировала топлес, прикрывая оголенное тело полупрозрачной розовой тканью. При этом волосы знаменитости распустили, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж. Помимо Шейк, в съемке для календаря участвовали американская теннисистка Винус Уильямс и британская актриса Тильда Суинтон.

Ранее Шейк также снялась в откровенном образе для журнала Vogue.

Календарь Pirelli, или The Cal, создали в 1964 году сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.

    Все новости