Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 7 августа 2025Ценности

Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в корсете для бразильской версии Vogue
Мария Винар

Фото: @voguebrasil

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) снялась в откровенном образе для бразильской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 39-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в атласном корсете, оформленном конусообразными чашками и шнуровкой на бедрах. Она позировала перед камерой с ярко-красной помадой на губах, лежа на кровати. В то же время на другом снимке манекенщица запечатлена в трусах с высокой посадкой и прозрачной черной рубашке, сквозь ткань которой просвечивает белый бюстгальтер.

Поклонники, в свою очередь, восхитились фотографиями звезды для глянца и принялись обсуждать ее в комментариях под публикацией. «Какая ты красивая», «Роскошная», «Гордость России», «Наша богиня», «Шикарная Ирина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Ирины Шейк без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

    Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

    Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

    Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

    Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

    Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

    Крымский мост повторно перекрыли

    Названо условие для оживления ипотеки в России

    Раскрыты последствия массированного ночного удара ВС России по Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости