Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в корсете для бразильской версии Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) снялась в откровенном образе для бразильской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 39-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в атласном корсете, оформленном конусообразными чашками и шнуровкой на бедрах. Она позировала перед камерой с ярко-красной помадой на губах, лежа на кровати. В то же время на другом снимке манекенщица запечатлена в трусах с высокой посадкой и прозрачной черной рубашке, сквозь ткань которой просвечивает белый бюстгальтер.

Поклонники, в свою очередь, восхитились фотографиями звезды для глянца и принялись обсуждать ее в комментариях под публикацией. «Какая ты красивая», «Роскошная», «Гордость России», «Наша богиня», «Шикарная Ирина», — высказывались они.

