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12:44, 4 августа 2025Ценности

В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

Папарацци сняли модель Ирину Шейк в бикини во время отдыха в Италии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cobra Team / Backgrid / Legion-media

В сети появились снимки российской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) в купальнике без фотошопа. Соответствующий материал приводит Page Six.

Папарацци сняли 39-летнюю манекенщицу во время пляжного отдыха на Капри, Италия. Она предстала перед камерой в крошечном черном бикини в белый горох бренда Dolce & Gabbana, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Кроме того знаменитость надела панаму с цветочным принтом и солнцезащитные очки, а также цепочку с крестом на шею и браслет на ногу.

В июле Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье.

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