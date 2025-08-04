В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

В сети появились снимки российской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) в купальнике без фотошопа. Соответствующий материал приводит Page Six.
Папарацци сняли 39-летнюю манекенщицу во время пляжного отдыха на Капри, Италия. Она предстала перед камерой в крошечном черном бикини в белый горох бренда Dolce & Gabbana, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.
Кроме того знаменитость надела панаму с цветочным принтом и солнцезащитные очки, а также цепочку с крестом на шею и браслет на ногу.
В июле Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье.