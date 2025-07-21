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10:42, 21 июля 2025Ценности

Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье
Мария Винар

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) поделилась откровенным снимком. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер и трусы с тонкими лямками на талии. Знаменитость позировала при этом с распущенными волосами, демонстрируя фанатам рельефную фигуру.

Ранее Ирина Шейк поделилась фотографиями с отпуска. Супермодель запечатлели загорающей на пирсе. На ней было бикини, которое включало в себя бюстгальтер с глубоким вырезом и плавки со средней посадкой.

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