Российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном нижнем белье

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) поделилась откровенным снимком. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер и трусы с тонкими лямками на талии. Знаменитость позировала при этом с распущенными волосами, демонстрируя фанатам рельефную фигуру.

Ранее Ирина Шейк поделилась фотографиями с отпуска. Супермодель запечатлели загорающей на пирсе. На ней было бикини, которое включало в себя бюстгальтер с глубоким вырезом и плавки со средней посадкой.