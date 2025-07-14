Ирина Шейк опубликовала снимок в откровенном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала снимок в черном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) опубликовала откровенный снимок. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица поделилась фото с отдыха. На одном размещенном кадре Шейк предстала загорающей на пирсе. На ней бикини черного цвета, которое включает в себя бюстгальтер с глубоким вырезом и плавки со средней посадкой.

Кроме того, знаменитость запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в леопардовом раздельном купальнике, повязав на талию платок.

Ранее сообщалось, что Ирину Шейк захотели удостоить звания «Почетный гражданин города Еманжелинска», в котором она родилась и выросла.