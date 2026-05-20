В России допустили отработку пусков ядерных Х-102 на учениях

Эксперт Корнев допустил отработку пусков ядерных ракет Х-102 на учениях СЯС

В ходе трехдневных учений России и Белоруссии по подготовке к применению стратегических ядерных сил (СЯС) могут отработать пуски крылатых ракет Х-102 с термоядерным зарядом. Применение этих изделий допустил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он предположил, что в рамках учений пройдет пуск ракеты грунтового комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура. Морской компонент ядерной триады представят подводные крейсеры, которые могут применить баллистические ракеты «Булава» или «Синева», а также крылатые ракеты «Калибр» в ядерном оснащении.

По мнению Корнева, ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160М отработают пуски высокоточных ракет Х-102 в ходе совместных маневров.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил о строительстве двух новых атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А». Корабли, которые приходят на смену крейсерам проекта 667БДРМ «Дельфин», могут нести ракеты «Булава».