Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 20 мая 2026Россия

Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

Генерал Попов: Если из Латвии полетят дроны, может начаться третья мировая война
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: isoprotonic / Shutterstock / Fotodom  

Если Латвия предоставит Украине площадки для запуска дронов по территории России, может начаться третья мировая война. Такой сценарий предрек заслуженный военный летчик России, генерал‑майор Владимир Попов, его слова приводит aif.ru.

Он отметил, что в случае запуска беспилотников с территории Латвии Москва сначала сделает дипломатическое предупреждение. Если это не предотвратит дальнейшие атаки, Россия может ответить точечными ударами по объектам, с которых будут запускаться дроны по ее территории. «Это проблема очень большая. Это начало третьей мировой войны», — уверен Попов.

Он также подчеркнул, что столкновение возможно и с другими странами, которые граничат с Россией. Москва будет вынуждена точечно ударить по военной инфраструктуре Литвы, Эстонии или Финляндии, если с территории этих государств станут лететь беспилотники в российские регионы, заключил генерал.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии. В ведомстве подчеркивали, что украинские военнослужащие разместили свои беспилотные системы на нескольких военных базах в стране. Комментируя заявление СВР, в Госдуме указали, что Запад вовлекает Латвию в конфликт с Россией ради увеличения числа жертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Названы плохо переносящие жару породы собак

    Россиянка лишилась всех зубов после лечения в госклинике

    Загадочный запах смартфонов Samsung объяснили

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok