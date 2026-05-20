Российских туристов предупредили о смертной казни за преступления в других странах

Вице‑президент АТА: Россиянам может грозить смертная казнь в Египте и Таиланде

Российских туристов предупредили о возможной смертной казни за преступления в других странах, в том числе популярных среди путешественников. Об этом «АиФ» рассказал вице‑президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Эксперт объяснил, что казни разрешены в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре, Мальдивах, Египте, Таиланде. Туриста могут приговорить к такой мере наказания за перевозку наркотиков в особо крупных размерах, добавил Мкртчян. В некоторых странах казнь грозит уже за объем, равный 15 граммам героина.

Ранее часто путешествующая соотечественница назвала опасные для русского туриста страны. Так, в их число вошли Венесуэла, Мексика, ЮАР, Бразилия и Гаити.