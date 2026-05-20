Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 20 мая 2026Путешествия

Российских туристов предупредили о смертной казни за преступления в других странах

Вице‑президент АТА: Россиянам может грозить смертная казнь в Египте и Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Li Zhihua / China News Service via Getty Images

Российских туристов предупредили о возможной смертной казни за преступления в других странах, в том числе популярных среди путешественников. Об этом «АиФ» рассказал вице‑президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Эксперт объяснил, что казни разрешены в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре, Мальдивах, Египте, Таиланде. Туриста могут приговорить к такой мере наказания за перевозку наркотиков в особо крупных размерах, добавил Мкртчян. В некоторых странах казнь грозит уже за объем, равный 15 граммам героина.

Ранее часто путешествующая соотечественница назвала опасные для русского туриста страны. Так, в их число вошли Венесуэла, Мексика, ЮАР, Бразилия и Гаити.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали страшилкой против вертолетов

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok