Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

Трамп: Хорошо, что Си Цзиньпин встречается с Путиным

Это хорошо, что председатель КНР Си Цзиньпин встречается с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Глава Белого дома также отметил, что поговорит с президентом Тайваня Лайей Циндэ.

«Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми (...) Мы будем работать над этим, над тайваньской проблемой», — сказал он.

13-15 мая состоялась поездка Трампа в Пекин. Во время визита он обсудил с Си Цзиньпином торговлю, Тайвань, Иран и украинский конфликт.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжень, который пройдет с 18 по 19 ноября, возможна. Однако, по его словам, Россия и США пока не контактировали по поводу встречи глав двух государств в Китае.