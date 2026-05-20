17:39, 20 мая 2026

Назван инструмент контроля США над мировым крипторынком

Михайлишин: Криптоэкономика в мире контролируется теми, против кого создавалась
Дмитрий Воронин

Криптовалюты создавались как «гимн финансовой свободе», став ответом на усложняющиеся мировые расчеты и контроль банков, но к 2026 году мировая криптоэкономика оказалась под «достаточно жестким» контролем тех же акторов, против которых «условно это и создавалось». Об этом на ЦИПР-2026 рассказал руководитель подгруппы Fintech и BRICS Pay в рабочей группе «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о том, является ли новая глобальная цифровая инфраструктура временным явлением, несмотря на которое банки и власти некоторых государств останутся во главе централизованных мировых финансов, или же речь идет о «действительно огромном технологическом прорыве», специалист напомнил, что если первое десятилетие после появления биткоина крипторынки не регулировались, то теперь «в мире возникает довольно сложное законодательство, которое регулирует оборот и криптовалют, и стейблкоинов».

Сам биткоин, по словам эксперта, стал сейчас скорее инструментом накопления, инвестиций и отчасти спекуляций, и в трансграничных расчетах его практически не используют из-за большой волатильности. При этом на рынке стейблкоинов «как ни прискорбно, 99 процентов приходится на стейблокины к доллару — USDT, USDС», вопросы эмиссии которых и планы использовать жесткий комплаенс для участников расчетов оказались, по сути, инструментом контроля США за мировым рынком, следует из слов Михайлишина.

«Есть еще один интересный факт. Если наложить динамику стоимости биткоина на график эмиссии стейблокоинов, вы увидите прямую корреляцию между дополнительной эмиссией стейблкоинов и ростом стоимости биткоина. Когда идет стагнация в эмиссии, то есть либо ее нет, либо даже уменьшается доступная ликвидность, в эти мгновения стоимость биткоина падает. Когда есть дополнительный прилив ликвидности, цифровая стоимость биткоина растет, а за ним подтягиваются и все остальные альткоины», — продолжил глава подгруппы, констатировавший, что «администрация соответствующей страны» смогла подчинить себе криптоэкономику.

Ранее, рассуждая на конференции о развитии национальных стейблкоинов, глава Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова напомнила, что речь, по сути, идет о частных деньгах, привязанных к курсу другого базового актива и ключевым фактором в случае с ними является доверие и недопущение отвязки фиатного покрытия от номинала, к которому стейблкоин привязан.

