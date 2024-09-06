В России рассказали о платежной единице БРИКС

Глава группы БРИКС: инструменты для расчетов стран могут представить осенью

Часть инструментов, необходимых для создания инклюзивной международной финансовой системы, может быть представлена на саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом ТАСС рассказал глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета объединения Андрей Михайлишин.

В числе проектов, над которыми ведется работа, он назвал общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс. По словам эксперта, ключевыми принципами проектируемой новой финансовой системы, которую презентуют осенью, станут децентрализация международного взаимодействия и применение цифровых технологий.

Как уточнил Михайлишин, 40 процентов стоимости Unit планируется привязать к цене золота, а оставшиеся 60 процентов — к корзине национальных валют стран БРИКС. «Когда у вас есть расчетная единица, которая может в любую национальную валюту конвертироваться, вам удобнее держать ее, так как это более ликвидный инструмент», — объяснил специалист, указав, что общая расчетная единица даст возможность решить проблему волатильности обменных курсов.

Проект независимой цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС находится в хорошей стадии подготовки, поделилась ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что платформа «БРИКС Бридж» сможет обеспечивать взаимные расчеты на твердой совместной основе.