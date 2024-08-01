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12:43, 1 августа 2024Экономика

В России анонсировали решение по цифровой платежной платформе БРИКС

Матвиенко рассказала об обсуждении создания платежной платформы БРИКС
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Проект независимой цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС находится в хорошей стадии подготовки, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Она высказала надежду, что решение о создании такой независимой системы будет принято на октябрьском саммите объединения в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать», — анонсировала спикер СФ.

По словам Матвиенко, которую цитирует ТАСС, платформа «БРИКС Бридж» сможет обеспечивать взаимные расчеты на твердой совместной основе. В Центробанке и Минфине РФ ведутся обсуждения данной темы с коллегами РФ из других стран. Политик отметила, что Россия, как председатель БРИКС, возглавляет все эти процессы.

Ранее в Международном научно-исследовательском институте проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) предложили осуществлять трансграничные расчеты между странами БРИКС при помощи децентрализованной экосистемы «Юнит», представляющей собой отдельные точки доступа, каждая из которых может эмитировать расчетно-платежные единицы UNT.

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      Дмитрий Воронин
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