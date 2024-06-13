Ученые нашли способ для расчетов между странами БРИКС в условиях санкций

IRIAS: экосистема «Юнит» решит проблему платежей в условиях санкций

Проблему платежей в условиях санкций может решить децентрализованная экосистема «Юнит» с собственной расчетно-платежной единицей UNT. Способ для трансграничных расчетов между странами БРИКС в условиях санкций нашли ученые Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS), об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам руководителя проекта Алексея Субботина, «Юнит» представляет собой отдельные точки доступа, каждая из которых может эмитировать расчетно-платежные единицы UNT. Их можно использовать при подготовке и проведении сделок согласовании цен товаров и услуг и учета, кто из партнеров кому и сколько должен. Также в зависимости от позиции регуляторов они могут использоваться как платежные единицы.

Токены в этой системе будут измеряться в золотом эквиваленте с привязкой к 1 грамму золота. При этом корзина UNT будет состоять из нескольких компонентов: 0,4 грамма физического золота и двух любых валют стран БРИКС. Так, зная стоимость грамма золота в рублях и юанях, можно посчитать, сколько надо внести российской и китайской валюты в состав платежной единицы. Таким образом UNT не является ни криптовалютой, ни стейблкоином, так как его ценность привязана к целой корзине обратных активов и у него отсутствует возможность обратной конвертации.

На разработку проекта уже потрачено 35 миллионов рублей. Для развития IТ и создания организационно-правовой структуры потребуется еще 950 миллионов. На первом этапе авторы проекта предлагают использовать UNT как расчетную единицу, которая поможет понять экономическую ценность активов без использования недружественных валют.

По мнению директора Федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, предложенный проект имеет большой потенциал и может упростить и удешевить трансграничные расчеты, а также снизить зависимость от американской валюты. Привязка UNT к корзине валют и золота придаст токенам стабильность. Однако ряд экспертов считает идею труднореализуемой — в России не закреплено понятие децентрализованных организаций, а использование UNT за рубежом потребует решения ряда юридических вопросов во всех юрисдикциях. Кроме того, создание и поддержка такой экосистемы требует значительных ресурсов, не стоит забывать и про возможные проблемы с кибербезопасностью и техническими сбоями, добавил гендиректор юридического бюро Sagrada Legal, председатель комиссии по цифровым финансовым активам Торгово-промышленной палаты РФ Олег Ушаков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия предлагает странам-членам БРИКС, а также партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Механизм предполагает использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые возможно привяжут к стоимости национальных валют государств. Речь идет об использовании современных технологических решений, которые должны упростить и усовершенствовать процедуры проведения расчетов.