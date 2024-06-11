Странам БРИКС предложили новый способ расчета

Силуанов: Россия предложила вести расчеты на платформе BRICS Bridge

Россия предложила странам-членам БРИКС, а также партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Об этом «Ведомостям» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, этот механизм предполагает использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые возможно привяжут к стоимости национальных валют государств. Министр подчеркнул, что не следует понимать эту систему как попытку создать единый расчетный инструмент для стран БРИКС. Речь идет об использовании современных технологических решений, которые должны упростить и усовершенствовать процедуры проведения расчетов.

В ведомстве уточнили, что пока проект пребывает на стадии глубокой проработки. Если он реализуется, то участники платформы получат возможность рассчитываться между собой почти моментально, а издержки на проведение платежей окажутся минимальными.

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Комментируя эти планы, руководитель целевой группы BRIСS Payments & Fintech рабочей группы «Финансовые услуги и инвестиции» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин напомнил о слабости валют почти всех государств БРИКС+. Поэтому, по его мнению, более востребованным инструментом мог бы стать ЦФА, привязанный к стоимости сырья. Однако для того, чтобы центробанки получили возможность выпускать ЦФА, во всех этих странах должно соответствующим образом измениться законодательство. А это может занять немало времени.

В свою очередь, старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко подчеркнула, что новая альтернативная система БРИКС должна учитывать различия в размерах экономик и в объемах экспортно-импортных операций каждой из них. Кроме того, следует принимать во внимание риски вторичных санкций для компаний, которые контактируют с контрагентами России и Китая.

Ранее сообщалось, что пока страны БРИКС не обсуждают вопрос создания единой валюты этого объединения. Скорее изучается вопрос создания такой системы, которая предполагает использование национальных валют.

Однако в начале мая 2024 года исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин признался, что государства БРИКС могут предложить альтернативу доллару, если тот потерпит крах. Речь идет о полноценной валюте, обеспеченной биржевыми товарами.