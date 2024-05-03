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07:49, 3 мая 2024Экономика

В России заявили о возможности найти альтернативу доллару

Представитель МВФ Можин: БРИКС смогут предложить альтернативу доллару

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны БРИКС могут предложить альтернативу в случае краха доллара. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

По его словам, члены объединения могут создать единицу из национальных валют: российского рубля, китайского юаня, бразильского реала, индийской рупии и южноафриканского ранда.

«Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — подчеркнул Можин.

Ранее стало известно о том, что Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которые упростят бизнес-взаимодействие двух стран. Речь идет о цифровых валютах центральных банков (ЦБ) и цифровых финансовых активах (ЦФА).

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      Евгений Силаев
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