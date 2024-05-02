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09:41, 2 мая 2024Экономика

В торговле России и Ирана собрались использовать новые методы расчетов

«Известия»: Россия и Иран прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которые упростят бизнес-взаимодействие двух стран, рассказал «Известиям» торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.

Речь идет о цифровых валютах центральных банков (ЦБ) и цифровых финансовых активах (ЦФА). Отмечается, что использование цифрового рубля и крипто-риала помогут смягчить последствия санкций, но для их использования нужно создать инфраструктуру и нормативные акты.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что на переход к массовому использованию цифрового рубля уйдет от пяти до семи лет.

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ЦФА называют активы в виде цифровых прав, записанные в качестве программного кода в распределенном реестре, которые могут быть обеспечены металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций. В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать этот инструмент в международных расчетах.

Ранее замглавы ЦБ Ирана Мохсена Карими заявил, что отключенным от межбанковской системы передачи сообщений SWIFT странам для связи «больше не нужна Швейцария», поскольку новый способ позволяет рассчитываться напрямую. По его словам, иранские экспортеры могут выставлять российской стороне счета в риалах и получать по ним деньги от российских банков у себя в стране.

Как напомнил бизнес-посол «Деловой России» в Иране Дмитрий Антонов, государство обсуждает возможность совместного с Россией запуска обеспеченного золотом токена Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства.

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      Дмитрий Воронин
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