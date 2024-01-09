В России рассказали о новом способе расчетов с одной страной

В БКФ объяснили объединение систем передачи финсообщений России и Ирана

Объединение систем передачи финансовых сообщений России и Ирана позволяет развивать безналичные расчеты в торговле двух стран. Об этом рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Так он прокомментировал слова замглавы ЦБ Ирана Мохсена Карими о том, что отключенным от межбанковской системы передачи сообщений SWIFT странам для связи «больше не нужна Швейцария», поскольку новый способ позволяет рассчитываться напрямую. По его словам, иранские экспортеры могут выставлять российской стороне счета в риалах и получать по ним деньги от российских банков у себя в стране.

Речь, по всей видимости, идет о «технически реализованной, защищенной инфраструктуре передачи информации о транзакциях между финансовыми учреждениями двух стран», полагает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

На фоне санкционного вала 2022 года Россия усилила экономическое сотрудничество с Ираном, в частности, став главным иностранным инвестором его экономики. Также сообщалось, что разрабатывать систему расчетов без SWIFT начали ЦБ России и Китая. В декабре 2023 года, во время своего визита в Пекин, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах.