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12:59, 29 ноября 2022Экономика

Россия и Китай начали разрабатывать систему расчетов без SWIFT

Новак: Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT

Фото: Florence Lo / Reuters

Центральные банки России и Китая разрабатывают систему взаимных расчетов, чтобы избежать использования SWIFT — системы обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в торговых отношениях России и Китая особенно важным является переход на расчеты в национальных валютах. «Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских — в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT», — рассказал Новак.

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В последнее время страны рассчитываются в национальных валютах — рублях и юанях — по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов, угля. По словам Новака, оплата ведется на паритетной основе. Помимо поставок энергоресурсов, за национальные валюты начинается импорт в Россию китайского оборудования.

Ранее стало известно, что в России собираются создать универсальную платежную систему для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС. По задумке, система объединит национальные платежные системы Китая (Union Pay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы «Мир» и «Белкарт»). Новая система предполагает выпуск общей платежной карточки.

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Мария Грушко
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