Мишустин заявил о дедолларизации расчетов России и Китая

Мишустин: более 90 % расчетов РФ и Китая осуществляются в национальных валютах

Россия и Китай почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, заявил находящийся с визитом в Пекине российский премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Согласно приведенным главой кабмина данным, в 2020 году только 20 процентов расчетов двух стран проводились в национальных валютах, сейчас же показатель превысил 90 процентов и это «говорит о практически полной дедолларизации экономических связей».

Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. Ранее сообщалось, что особое внимание планируется уделить расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.

Товарооборот России и Китая в 2023 году продолжает резко расти. Увеличившись на 30 процентов, он достигнет 220-230 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся 14 декабря прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.