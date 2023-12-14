Путин оценил резкий рост товарооборота России и Китая

Путин: товарооборот России и Китая вырастет в 2023 году на 30 %

Товарооборот России и Китая в 2023 году продолжает резко расти. Увеличившись на 30 процентов он достигнет 220-230 миллиардов долларов, заявил президент России в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Глава государства назвал уровень отношений России и Китая беспрецедентно высоким, отметив, что взаимодействие стран является одним из существенных гарантов стабильности в мире.

«Мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов. Он у нас будет в этом году, уже не в следующем, а в этом — свыше 200 миллиардов. У нас был в прошлом году 31 процент роста товарооборота, в этом году будет 30 процентов рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях», — сказал Путин.

Как сообщалось по итогам января-ноября, товарооборот России и Китая вырос в 2023 году на 26,7 процента, достигнув рекордного показателя. Согласно данным главного таможенного управления КНР, за 11 месяцев он составил 218,7 миллиарда долларов.