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08:43, 19 декабря 2023Мир

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин

Премьер Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram.

У трапа самолета главу российского кабмина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее сообщалось, что стороны планируют рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отмечается, что особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.

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      Марина Совина
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