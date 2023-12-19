Премьер Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram.

У трапа самолета главу российского кабмина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Мишустин пробудет в Китае до 20 декабря. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.

Ранее сообщалось, что стороны планируют рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отмечается, что особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.