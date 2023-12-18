Мишустин посетит КНР с рабочим визитом

Мишустин посетит КНР 19-20 декабря для встречи с Си Цзиньпином и премьером

Председатель правительства России Михаил Мишустин приедет в КНР с рабочим визитом 19-20 декабря 2023 года. Об этом сказано на сайте ведомства.

«В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Михаил Мишустин встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном», — говорится в сообщении.

Стороны планируют рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отмечается, что особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.

Кроме того, планируется принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила признательность президенту России Владимиру Путину за его позицию и положительно оценила двусторонние отношения.