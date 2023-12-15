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11:21, 15 декабря 2023Мир

Китай оценил позицию Путина по российско-китайским отношениям

МИД КНР выразил признательность Путину за оценку двусторонних отношений
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выразила признательность президенту России Владимиру Путину за его позицию и положительно оценила двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому», — заявила представитель МИД КНР. Также она отметила, что под руководством Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения продолжают стабильно развиваться.

14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» президент России заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в страну стал толчком в развитии двусторонних отношений. Он также отметил, что уровень взаимодействия России и Китая остается беспрецедентно высоким.

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      Юрий Леонов
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