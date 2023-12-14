Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

Путин: визит Си Цзиньпина в РФ стал толчком в развитии двусторонних отношений

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал толчком в развитии двусторонних отношений. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя КНР господина Си Цзинпина. Мы договорились о том, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям», — сказал он.

Путин также отметил, что уровень взаимодействия России и Китая остается беспрецедентно высоким, а взаимная работа по развитию двусторонних отношений идет «стабильно и надежна».

В октябре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России своим «давним другом». Он также отмечал, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.