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14:56, 14 декабря 2023Мир

Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

Путин: визит Си Цзиньпина в РФ стал толчком в развитии двусторонних отношений
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Михаил Терещенко / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал толчком в развитии двусторонних отношений. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя КНР господина Си Цзинпина. Мы договорились о том, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям», — сказал он.

Путин также отметил, что уровень взаимодействия России и Китая остается беспрецедентно высоким, а взаимная работа по развитию двусторонних отношений идет «стабильно и надежна».

В октябре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России своим «давним другом». Он также отмечал, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.

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      Виктория Кондратьева
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