Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина «мой давний друг»

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине назвал президента России Владимира Путина своим «давним другом». Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер. Он добавил, что совместное участие РФ и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией, поддерживаемой многие годы.

Форум «Один пояс — один путь» проходит в третий раз, в этом году в Пекине в период с 17 по 18 октября. На нем присутствуют свыше четырех тысяч участников из более 140 стран.

Ранее Владимир Путин заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству.