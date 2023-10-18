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06:42, 18 октября 2023Россия

Путин заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин: Москва и Пекин разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Edgar Su / Reuters

Москва и Пекин разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Один пояс — один путь» в Китае, передает РИА Новости.

По его словам, Россия и КНР, как и большинство стран, привержены сотрудничеству «для достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития».

Ранее Путин заявил, что в отличие от других стран Китай никому ничего не навязывает. Он также подчеркнул, что Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы.

Владимир Путин прилетел в Китай 17 октября с двухдневным визитом для участия в третьем международном форуме «Один пояс — один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине с 17 по 18 октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что значение встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина растет в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации. Кроме того, они способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем.

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