Путин заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин: Москва и Пекин разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству

Москва и Пекин разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Один пояс — один путь» в Китае, передает РИА Новости.

По его словам, Россия и КНР, как и большинство стран, привержены сотрудничеству «для достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития».

Ранее Путин заявил, что в отличие от других стран Китай никому ничего не навязывает. Он также подчеркнул, что Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы.

Владимир Путин прилетел в Китай 17 октября с двухдневным визитом для участия в третьем международном форуме «Один пояс — один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине с 17 по 18 октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что значение встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина растет в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации. Кроме того, они способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем.