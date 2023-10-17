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07:37, 17 октября 2023Мир

Захарова высказалась о встречах Путина и Си Цзиньпина

Захарова заявила, что встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны

Фото: Shen Hong / XinHua / Global Look Press

Встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер. Об этом заявила в интервью Global Times официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что значение встреч лидеров двух стран растет в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации. Кроме того, они способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем.

Захарова также отметила, что любой контакт между лидерами двух стран является возможностью предметно согласовать позиции и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества.

17 октября Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс, один путь». Также он проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином — запланирована на 18 октября.

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    Марина Совина
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