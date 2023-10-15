Путин оценил особенность отношений с Китаем словами «никто ничего не навязывает»

Путин заявил, что в отличие от других стран Китай никому ничего не навязывает

Президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая оценил особенность отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

«Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими — никто ничего никому не навязывает и не заставляет», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы. Это отличает проект «Один пояс, один путь» от других инициатив, которые пытаются реализовать государства «с тяжелым колониальным наследием».

Ранее в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.

В марте российский лидер объяснил дружеские отношения двух государств тем, что РФ и Китай естественным образом дополняют друг друга.

