Путин объяснил дружеские отношения России и Китая

Президент РФ Путин заявил, что Россия и Китай естественно дополняют друг друга

Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 24».

По словам главы государства, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность. «Китай и Россия естественным образом дополняют друг друга, имея в виду высокие темпы развития китайской экономики и потребности в энергоносителях», — объяснил политик дружеские отношения двух государств.

Путин добавил, что сейчас стороны ведут разговор об использовании национальных валют.

Также Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где они коснулись ситуации в мире. Политики обсуждали мировые дела в разных аспектах, «сидя у камина и попивая чай».