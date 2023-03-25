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21:42, 25 марта 2023Россия

Путин рассказал о своей квартире в Кремле

Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином мировые дела в своей квартире в Кремле

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где они обсудили ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что после рабочего обеда пригласил Си Цзиньпина перейти в другое помещение — квартиру, где российский лидер в последнее время проводит много времени, работает и очень часто ночует. «Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — отметил он.

Глава государства добавил, что политики обсуждали мировые дела в разных аспектах.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день прошла его неформальная встреча с российским лидером. После общения с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента России, переговоры прошли успешно и конструктивно.

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Марина Совина
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