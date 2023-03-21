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18:58, 21 марта 2023Мир

Путин оценил итог переговоров с Си Цзиньпином

Путин заявил, что переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином прошли успешно и конструктивно

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли успешно и конструктивно. Такую оценку по итогам встречи дал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере», — заявил российский лидер, отметив, что был искренне рад принять Си Цзиньпина с официальным визитом.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

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Виктория Кондратьева
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