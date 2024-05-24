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14:15, 24 мая 2024Экономика

В России признали отсутствие обсуждений единой валюты БРИКС

Глава совета БРИКС-РФ Панова признала отсутствие обсуждений единой валюты БРИКС

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Создание единой валюты БРИКС в настоящее время не обсуждается, скорее идет работа над системой торговли с использованием национальных валют. Об этом рассказала руководитель экспертного совета БРИКС-Россия, проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова, пишет РИА Новости.

Во время разговора на круглом столе об Академическом форуме БРИКС она признала, что процесс находится на стадии представления о механизме, который в дальнейшем позволит проводить безбарьерную торговлю между участникам объединения.

Такой механизм, если он будет создан, позволит избежать внешнего наблюдения за торговыми денежными операциями внутри БРИКС, а также, подчеркнула Панова, защититься от санкций.

Представители России неоднократно заявляли о возможности создания единой валюты БРИКС, которая сможет снизить роль доллара в международной торговле. В начале мая исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил, что новая денежная единица может быть сформирована из национальных валют — российского рубля, китайского юаня, бразильского реала, индийской рупии и южноафриканского ранда.

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Осенью 2023 года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил уверенность, что страны БРИКС все равно придут к созданию единой валюты.

Другие страны — участницы объединения не поддерживают энтузиазм России. В частности, глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго указал, что не понимает, как можно начинать обсуждение о создании общей валюты для стран, находящихся в разных точках земного шара.

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      Платон Щукин
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