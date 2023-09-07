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00:13, 8 сентября 2023Экономика

В МИД России назвали возможным создание единой валюты БРИКС

Глава департамента МИД РФ Биричевский: создание единой валюты БРИКС возможно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Создание единой валюты в БРИКС возможно в будущем, страны все равно к этому придут. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу TV BRICS.

При этом Биричевский отметил, что путь к созданию такой валюты «небыстрый, непростой». «Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил мнение, что в 2025 году США потеряют доминирующую экономическую позицию. Он также сказал, что создание единой валюты БРИКС может ускорить крах доллара.

Старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак, в свою очередь, называл проект создания единой валюты объединения утопией. Он считает, что в настоящее время странам-участницам нужно делать упор на налаживание процессов расчетов в национальных валютах между собой.

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    Екатерина Подвигина
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