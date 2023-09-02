В России высказались о конце доминирования доллара в мировой экономике

Депутат Делягин предрек крах доллара в 2025 году

В 2025 году США не будут обладать той доминирующей экономической силой, которой они обладают сегодня, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек крах американской валюты.

Депутат отметил, что создание единой валюты БРИКС может ускорить крах доллара, но не привести к нему.

«Потому что крах доллара вызван внутриамериканскими проблемами. США слишком долго живут за счет эмиссии денег, которая обеспечена только их информационно-пропагандистской и военной политикой, а не экономическими факторами», — заявил он.

По словам Делягина, когда страны используют доллар, они вынуждены отдавать США значимую часть зарабатываемой ими прибыли.

«С одной стороны, американская экономика подгнила очень сильно. У нее уже нет ресурсов для того, чтобы обеспечивать военное доминирование во всем мире. С другой стороны, подросли конкуренты — Китай, Индия, в меньшей степени Бразилия. И страны уже могут в силу ограниченности военной мощи США бросать им вызов, могут отказываться от использования долларов и оставлять себе всю зарабатываемую ими прибыль», — добавил парламентарий.

Естественно, не сегодня, не завтра, но я думаю, что в 2025 году США не будут обладать той доминирующей силой, которой они обладают сегодня. Скорее всего, это окончательно оформится к концу 2025 года. Но этот процесс уже близок Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«Доллар является инструментом глобального американского доминирования. Это доминирование заканчивается. Если страны БРИКС бросят ему вызов в валютной сфере, хотя пока не похоже на это, то оно закончится раньше. Если нет, то чуть позже», — заключил депутат.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. По его мнению, это может привести к краху американской валюты.

