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08:28, 1 сентября 2023Экономика

Американский экономист предрек крах доллара

Американский экономист Сакс допустил создание альтернативы доллару в БРИКС

Фото: Unsplash

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сакс предрек крах доллара и допустил создание его альтернативы в БРИКС. «Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — спрогнозировал он.

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Эксперт добавил, что считает этот процесс неизбежным, поскольку фиксирует снижение долю ВВП США и американской торговли в мировых объемах.

«БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Доллар по-прежнему будет играть свою роль, но гораздо меньшую среди множества валют», — заключил Сакс.

Ранее Сакс раскрыл последствия расширения БРИКС. По его мнению, эти действия сильно повлияют на санкции Запада.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

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    Марина Совина
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