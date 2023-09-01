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05:23, 1 сентября 2023Мир

Экономист раскрыл последствия расширения БРИКС

Американский экономист Сакс: расширение БРИКС сильно повлияет на санкции Запада

Фото: Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, каким образом расширение БРИКС повлияет на западные санкции, нарушающие международное право. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Сакс раскрыл последствия расширения БРИКС и подчеркнул, что это сильно повлияет на санкции Запада. Он отметил, что подобные ограничения необходимо вводить в соответствии с решением ООН.

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«Западные санкции не являются очень мощными в ситуации, когда значительная или большая часть мира настроена против них. Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям, и это имеет огромное значение», — заключил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин признала разрушающие последствия развития БРИКС. «Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены», — отметила она.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

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    Марина Совина
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