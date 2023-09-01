Экономист раскрыл последствия расширения БРИКС

Американский экономист Сакс: расширение БРИКС сильно повлияет на санкции Запада

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предположил, каким образом расширение БРИКС повлияет на западные санкции, нарушающие международное право. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Сакс раскрыл последствия расширения БРИКС и подчеркнул, что это сильно повлияет на санкции Запада. Он отметил, что подобные ограничения необходимо вводить в соответствии с решением ООН.

«Западные санкции не являются очень мощными в ситуации, когда значительная или большая часть мира настроена против них. Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям, и это имеет огромное значение», — заключил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин признала разрушающие последствия развития БРИКС. «Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены», — отметила она.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.