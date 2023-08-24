В БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию

Лидеры стран БРИКС договорились принять в организацию шести новых членов — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита.

Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд.

Какие страны хотят войти в состав БРИКС?

Расширение БРИКС было одним из главных и наиболее сложных вопросов на повестке саммита в Йоханнесбурге. Последний раз организация расширялась в 2010 году — тогда к квартету из Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась ЮАР.

Перед нынешним саммитом свыше 40 стран заявили о желании вступить в БРИКС, причем 23 из них направили официальные заявки. Помимо шести стран, принятых в этом году, это сделали Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд.

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Поскольку на саммите в Йоханнесбурге лидеры согласовали критерии и процедуру по приему новых членов, не исключено, что ряды организации в скором времени могут пополнить и другие государства. Кроме того, лидеры БРИКС поручили своим главам МИД продолжить разработку модели стран-партнеров объединения и «списка перспективных стран-партнеров» к следующему саммиту.

Выступление Путина на саммите БРИКС

Незадолго до саммита агентство Reuters сообщало о разногласиях внутри БРИКС по поводу будущего расширения организации. В частности, по данным издания, Бразилия опасалась, что из-за вступления новых членов группа утратит свой авторитет. Скептически к потенциальному расширению относилась и Индия.

Российский президент Владимир Путин признал сложности при согласовании итогового документа, в частности по вопросу приема новых членов. «Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — заявил он по видеосвязи.

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Лидеры БРИКС решили найти альтернативу доллару

Другим важным вопросом на повестке лидеров БРИКС стало введение расчетов в национальных валютах между ее участниками взамен доллара. «Мы подчеркиваем важность поощрения использования местных валют в международных торговых и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами. Мы также призываем укреплять корреспондентские банковские сети между странами БРИКС и обеспечение возможности расчетов в национальных валютах», — говорится в итоговой декларации.

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Кроме того, лидеры БРИКС поручили своим министрам финансов и главам центробанков проработать инструменты и платформы для расчета в национальных валютах. Они должны будут отчитаться о проделанной работе до следующего саммита.

Страны БРИКС призвали к реформе и демократизации ООН

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР также призвали к всеобъемлющей реформе Организации Объединенных Наций (ООН) и в особенности ее Совета Безопасности, которая бы сделала этот орган более репрезентативным, демократичным и эффективным.

По мнению глав государств БРИКС, Совбез ООН можно сделать более репрезентативным, демократичным и эффективным лишь с помощью расширения участия в его работе стран Азии, Африки и Латинской Америки — в том числе Бразилии, Индии и ЮАР

О необходимости реформирования и потенциального расширения Совета Безопасности за счет развивающихся стран говорят не первое десятилетие. Еще в 2004 году Бразилия, Германия, Индия и Япония сформировали «Группу четырех» (G4) и договорились совместно добиваться постоянного членства в ключевом органе ООН.

В 2005 году африканские государства, составляющие почти треть членов ООН, приняли совместную декларацию, в которой потребовали предоставить странам континента два постоянных места в Совбезе со всеми правами и привилегиями, включая право вето.

Что сказали на саммите БРИКС про Украину?

В ходе встречи в Йоханнесбурге также обсуждались продолжающиеся боевые действия на Украине. Как отмечается в итоговой декларации, лидеры заявили, что остаются привержены ранее высказанным национальным позициям по данному вопросу. «Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии, включая Миротворческую миссию африканских лидеров и предложенный ею путь к миру», — говорится в документе.

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В состав африканской мирной миссии входит ЮАР, председательствовавшая в БРИКС в этому году. С отдельными миротворческими инициативами также выступили Китай и Бразилия, а в июле сообщалось о разработке Индией совместно с Францией собственного мирного плана.

Где пройдет следующий саммит БРИКС?

Председательство в БРИКС передается в алфавитном порядке. Вслед за ЮАР принять у себя мероприятия объединения должны была Бразилия, но уступила свою очередь России из-за логистических сложностей. Поэтому саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани.

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР заявляют о своей полной поддержке России в вопросе председательства в БРИКС в 2024 году и проведения XVI саммита БРИКС в городе Казани итоговая декларация саммита БРИКС

Формат сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и Китаем возник в 2006 году. В июле того года представители этих четырех стран провели первую совместную встречу на полях саммита «Группы восьми» (G8) в Екатеринбурге. В сентябре квартет провел первую встречу глав МИД на полях Генассамблеи ООН и стал официально называться БРИК — по первым буквам названий стран-участниц. А в 2010-м объединение превратилось в БРИКС, после того как к нему присоединилась ЮАР (буква «с» взята из английского названия страны, South Africa).