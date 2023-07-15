Стало известно о подготовке Францией и Индией мирного плана по Украине

Le Monde: Индия и Франция совместно подготовят план урегулирования конфликта на Украине

Индия и Франция совместно подготовят план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Le Monde.

Уточняется, что мирная инициатива стран будет отличаться от предложенных ранее. По данным издания, Франция считает Индию важным партнером для разработки плана по проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как отмечается в публикации, французские и индийские власти обеспокоены влиянием украинского кризиса на отношения Франции и стран Глобального Юга.

В апреле сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для переговоров России и Украины.