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11:14, 18 апреля 2023Мир

Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Bloomberg: Макрон рассчитывает работать с КНР над планом по переговорам России и Украины

Фото: Lewis Joly / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с такими планами.

Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

Стратегия Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.

Глава МИД Франции Катрин Колонна 16 апреля также говорила, что международному сообществу следует сформировать все условия для возвращения к мирным переговорам по конфликту на Украине.

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Виктория Кондратьева
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