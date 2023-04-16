Во Франции призвали к мирным переговорам по Украине

Глава МИД Франции Колонна призвала создать условия для мирных переговоров по Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что международному сообществу следует сформировать все условия для возвращения к мирным переговоров по конфликту на Украине. С таким мнением она выступила в интервью телеканалу NHK.

Колонна призвала создать условия для мирных переговоров по Украине и подчеркнула, что эта ответственность лежит на всех странах. Министр признала, что сейчас ситуация для диалога неподходящая. По ее словам, страны «Большой семерки» (G7) едины в позиции, что Москве следует вывести свои войска с Украины.

Дипломат добавила, что Китай изучает возможность послать России сигнал о соблюдении международного права на фоне ситуации на Украине. По ее словам, это стало возможным после поездки французского президента Эммануэля Макрона в КНР. «Думаю, что [Китай] стал лучше понимать нашу позицию», — заключила Колонна.

Макрон прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров лидеров стран председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине.

