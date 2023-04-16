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09:06, 16 апреля 2023Мир

Во Франции призвали к мирным переговорам по Украине

Глава МИД Франции Колонна призвала создать условия для мирных переговоров по Украине
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: Reuters

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что международному сообществу следует сформировать все условия для возвращения к мирным переговоров по конфликту на Украине. С таким мнением она выступила в интервью телеканалу NHK.

Колонна призвала создать условия для мирных переговоров по Украине и подчеркнула, что эта ответственность лежит на всех странах. Министр признала, что сейчас ситуация для диалога неподходящая. По ее словам, страны «Большой семерки» (G7) едины в позиции, что Москве следует вывести свои войска с Украины.

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Дипломат добавила, что Китай изучает возможность послать России сигнал о соблюдении международного права на фоне ситуации на Украине. По ее словам, это стало возможным после поездки французского президента Эммануэля Макрона в КНР. «Думаю, что [Китай] стал лучше понимать нашу позицию», — заключила Колонна.

Макрон прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров лидеров стран председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине.

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Марина Совина
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