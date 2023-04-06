Си Цзиньпин призвал скорее возобновить мирные переговоры по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине

Необходимо возобновление мирных переговоров по Украине. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает китайский канал CCTV.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — сказал глава КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Париж готовы совместно обратиться к мировому сообществу с призывом придерживаться принципов международного гуманитарного права, как и принципа нераспространения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине.

По словам китайского лидера, также необходимо «справиться с побочными эффектами украинского кризиса в продовольственной, энергетической, финансовой, транспортной и других областях», тем самым уменьшая негативное влияние военного конфликта на мир и развивающиеся страны в частности.

