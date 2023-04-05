Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где у него пройдет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет французского лидера приземлился в китайском аэропорту «Шоуду» во второй половине дня по пекинскому времени. Макрон пробудет в КНР три дня. Политик посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.

В эту поездку президент Франции пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но ее участие ограничится трехсторонней встречей с участием Макрона и Си.

Ранее стало известно, что Макрон в ходе визита в Китай намерен отговорить председателя КНР Си Цзиньпина от сближения с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что он проведет несколько часов обсуждений с Си. Его поездка включает посещение города, который имеет личную ценность для китайского лидера.

Французский лидер хочет привлечь китайское правительство к посреднической миссии в урегулировании украинского кризиса. При этом представители европейских стран и США сомневаются, что визит политика будет успешным.