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10:35, 3 апреля 2023Мир

Макрон захотел отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным

Politico: Макрон захотел отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Китай намерен отговорить председателя КНР Си Цзиньпина от сближения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Politico.

Ожидается, что Макрон проведет несколько часов обсуждений с Си, и его поездка включает посещение города, который имеет личную ценность для китайского лидера. «Вы можете пересчитать по пальцам одной руки количество мировых лидеров, которые могли бы провести глубокую дискуссию с Си», — сказал изданию на условиях анонимности советник Елисейского дворца.

Макрон хочет привлечь китайское правительство к посреднической миссии в урегулировании украинского кризиса. При этом представители европейских стран и США сомневаются, что визит политика будет успешным.

По их мнению, Си Цзиньпин вряд ли выполнит просьбы французского лидера или сократит какие-либо «напористые» действия Пекина в Тихом океане. «Учитывая неудачные попытки Макрона играть центральную роль в урегулировании конфликтов, таких как прекращение войны на Украине или спасение ядерной сделки с Ираном, в США и в других странах есть сомнения в том, что эта поездка принесет серьезные результаты», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России. Отмечается, что подобное решение, по мнению французского лидера, окажет стратегическое влияние на ход конфликта.

Как стало известно изданию, глава государства ставит цель в ходе визита определить среднесрочный путь урегулирования конфликта на Украине. Он намеревается убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Москву и подтолкнуть к переговорам.

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Виктория Кондратьева
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