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01:21, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о цели визита Макрона в Китай

AFP: Макрон в ходе поездки в КНР планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Press Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что подобное решение, по мнению французского лидера, окажет стратегическое влияние на ход конфликта.

Как стало известно изданию, глава государства ставит цель в ходе визита определить среднесрочный путь урегулирования конфликта на Украине. Он намеревается убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Москву и подтолкнуть к переговорам.

О планах Макрона посетить Китай стало известно 24 марта, вместе с ним в поездку отправится глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Марина Совина
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