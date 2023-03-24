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16:43, 24 марта 2023Мир

Макрон заявил о планах посетить Китай

Президент Франции Макрон посетит Китай вместе с главой ЕК фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшем времени посетит Китай, вместе с ним в поездку отправится глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», — заявил политик, не назвав ни точной даты поездки, ни о запланированных встречах с представителями руководства КНР.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.

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Виктория Кондратьева
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