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09:28, 5 апреля 2023Мир

Во Франции связали визит Макрона в Китай с Украиной

Le Monde: визит лидера Франции Макрона в КНР вызван желанием повлиять на РФ по Украине

Фото: Julien De Rosa / Reuters

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай вызван желанием побудить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию в ее позиции по Украине. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в Елисейском дворце, в Париже считают Китай «единственной страной в мире, способной повлиять на волю России». При этом главная задача французской делегации, прибывшей в Пекин 5 апреля, состоит в том, чтобы КНР «не примкнул к лагерю войны» в поддержке российской специальной военной операции на Украине.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Макрон в ходе поездки в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России. Отмечается, что подобное решение, по мнению французского лидера, окажет стратегическое влияние на ход конфликта.

Как сообщал Bloomberg, в ходе двусторонней встречи на G20 15 ноября Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина вернуть президента России за стол переговоров с Киевом.

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Глеб Бажуткин
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