Макрон попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина

Bloomberg: Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина к переговорам с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двусторонней встречи призвал председателя КНР Си Цзиньпина вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Во время встречи Макрон попросил Си Цзиньпина призвать президента России Владимира Путина к деэскалации и вернуться за стол переговоров», — цитирует члена французской делегации Bloomberg.

По словам источника, позиция Китая к проведению Россией специальной военной операции на Украине становится «более сбалансированной и конструктивной». Сообщается, что Пекин осознает риск применения ядерного оружия и в свою очередь пытается влиять на Россию.

Сам Макрон заявил о своем намерении посетить с официальным визитом Китай, когда это позволят связанные с COVID-19 ограничения.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после окончания саммита G20. Отмечалось, что он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией».

