Макрон продолжит диалог с Путиным по теме Украины

AFP: Макрон позвонит Путину по теме Украины после окончания саммита G20 в Индонезии

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит российскому лидеру Владимиру Путину после окончания саммита G20, проходящего сейчас на острове Бали в Индонезии, и намерен продолжить диалог по теме организации мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает агентство AFP.

«Макрон позвонит Путину после саммита G20. Президент Франции продолжит диалог с российским коллегой», — заявили агентству представители Елисейского дворца.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонных переговоров Путина и Макрона пока что не планируется. Он отметил, что политики также довольно давно не говорили по телефону. «Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — отметил он.