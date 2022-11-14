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13:58, 14 ноября 2022Мир

Кремль заявил об отсутствии планов встречи Путина и Макрона

Пресс-секретарь Песков заявил, что контакты Путина и Макрона пока не планируются

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Контактов между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока что не планируется, политики также довольно давно не говорили по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

«Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — отметил он.

Сам Макрон ранее заявил, что подчеркнул, что для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо начать переговоры с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. А газета The Wall Street Journal писала, что США «посоветовали Украине продемонстрировать открытость к самой идее диалога».

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Виктория Кондратьева
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